Трамп с женой уходят на самоизоляцию: у помощника президента нашли Covid-19

Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг вечером, 1 октября, что он уходит вместе со своей супругой Меланией на карантин в ожидании результатов теста на коронавирус.

Об этом американский лидер написал у себя в Twitter.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш процесс карантина!", – сообщил Трамп.

Согласно публичному расписанию президента США на пятницу, 2 октября, тот он собирался посетить сбор средств в своем отеле в Вашингтоне и поехать в город Санфорд, штат Флорида, на митинг своей предвыборной кампании.

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"Она трудолюбивая. Она постоянно носит маски, много масок, но ее результат положительный. Я провел много времени с Хоуп, и первая леди тоже", – уточнил Трамп по телефону телеканалу Fox News.

Как передает CNN, Хоуп Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты Джо Байденом, а также была замечена на борту президентского вертолета, вместе с несколькими другими ближайшими помощниками президента – Джаредом Кушнером, Дэном Скавино и Николасом Луной: "Никто из них не был в маске в среду, 30 сентября, когда Трамп направлялся на митинг в Миннесоте".