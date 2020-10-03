Нагорный Карабах: необходимо гуманитарное перемирие для вывоза тел погибших

Сопредседатели Минской группы, представляющие Россию, Францию и США призвали конфликтующие стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно остановить огонь и объявить гуманитарное перемирие. Из зоны боестолкновений необходимо вывезти тела погибших бойцов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ. Под заявлением стоят подписи сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шафера (США).

Представители трех стран "настоятельно призывают" Армению и Азербайджан перестать стрелять и обеспечить вывоз останков погибших военнослужащих совместными усилиями ОБСЕ и Международного Красного Креста.

Отдельно в заявлении подчеркивается недопустимость участия в конфликте в Нагорном Карабахе внешних сил, что ведет к эскалации насилия и подрывает усилия по достижению мира в регионе.

Обращаясь к своему же заявлению от 1 октября, сопредседатели Минской группы призывают участников конфликта к "возобновлению предметных переговоров в порядке доброй воли и без предварительных условий", - сказано в заявлении.

Отдельно осуждаются атаки против гражданских объектов вдали от линии прямого соприкосновения на территории обеих стран, а также выражается озабоченность ростом жертв среди мирного населения.

Напомним, в пятницу, 2 октября Армения заявила о готовности начать мирные переговоры по Нагорному Карабаху.