Четырехлапая история любви. В Британии одинокая выдра нашла на сайте знакомств свою половинку

В Великобритании один из заповедников создал для самца выдры профиль в Интернете, чтобы помочь животному найти пару. Об этом сообщает CNN.

Удивительная история произошла в Корнуоллском заповеднике тюленей, где 10-летняя выдра по кличке Харрис потеряла свою пару. Его партнерша Абрикос умерла в возрасте 16 лет, прожив четыре года с Харрисом.

Команда заповедника решила дать своему питомцу еще один шанс и создала сайт знакомств для своего любимца, где разместила объявление.

"Я очень внимателен, люблю обниматься и я очень хороший слушатель. Я буду любить тебя, как ни одна выдра до этого", – написали работники заповедника в профиле Харриса.

По словам куратора заповедника Тамары Купер, Харрис очень скучал за своей потерянной половинкой.

"Он был страстным партнером Абрикос, и когда она скончалась несколько недель назад, он был полностью опустошен", – говорит Купер.

Поскольку выдры в природе живут парами, а Харрис был идеальным партнером, команда подумала, что он заслуживает второго шанса на любовь.

К счастью, в морском заповеднике Sea Life в Скарборо нашлась выдра по имени Тыква, которая также недавно потеряла свою пару по кличке Эрик.

"Тыкве было очень одиноко, поэтому мы рады, что Харрис приедет к ней. Мы надеемся, что он подарит Тыкве утешение и дружбу", – отмечает куратор Sea Life в Скарборо Тодд Герман.

Две команды кураторов решили привезти Харриса в среду обитания Тыквы, чтобы самец легче наладил контакт с самкой.