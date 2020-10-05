"Мы все в опасности": в США в парке установили 20 тысяч стульев в память об умерших от COVID-19

В понедельник, 4 октября, в Вашингтоне в Южном президентском парке, расположенном возле Белого дома, активисты установили 20 000 стульев, которые символизируют скончавшихся от коронавируса американцев. Об этом сообщает издание Washingtonian.

Отмечается, что акцию памяти организовала группа Covid Survivors for Change, состоящая из родственников умерших от коронавируса и переболевших этой болезнью. Идея заключается в том, что каждый стул символизирует 10 американцев, умерших от COVID-19.

"Мы все в опасности. Никто не застрахован от этой пандемии. Этот кризис еще не закончился", – говорят организаторы акции.

Активисты призывают чиновников "сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления".

Отметим, на утро 5 октября в мире зафиксировали 249 546 новых случаев заболевания, всего за пандемию поставлено уже 35 398 976 диагнозов. В США выявлено более 7,6 млн случаев COVID-19. Умерли от коронавируса более 214 тысяч человек.

Президенту США Дональду Трампу, который заболел COVID-19, ввели экспериментальный препарат REGN-COV2, который американские ученые считают одним из наиболее многообещающих лекарств от коронавируса.