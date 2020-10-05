Появилась ранее неизвестная стенограмма разговора Клинтона и Путина о трагедии "Курска"

Появился перевод стенограммы беседы экс-президента США Билла Клинтона с президентом России Владимиром Путиным, который датирован 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке, где помимо всего прочего обсуждалась гибель российской подводной лодки "Курск".

Стенограмму опубликовало издание "Медуза".

"Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей", — поделился с Клинтоном Путин.

Беспокоясь, по всей видимости, о своих рейтингах больше, чем о погибших, российский лидер добавил, что "последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение".

"Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться", —подчеркнул он.

Также президент РФ поделился с Клинтоном вопиющими деталями обстоятельств катастрофы.

"Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться", — рассказал российский президент.

Он также не скрывал, что была попытка "спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать".

"Это просто факт жизни, — философски подытожил Путин.

История вопроса

12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море АПЛ Курск (командир лодки ‑ капитан 1 ранга Геннадий Лячин), которая находилась в полигоне боевой подготовки Северного флота с целью выполнения учебной торпедной стрельбы по отряду боевых кораблей, в установленное время не вышла на связь. В 23:44 в районе, где находилась АПЛ, был зафиксирован взрыв.

Операция по подъему тел погибших моряков‑подводников началась 25 октября 2000 года и была завершена 7 ноября 2000 года. Операция по подъему самой подлодки со дна Баренцева моря была начата 7 октября 2001 года, 10 октября завершена ее буксировка в Росляковский судоремонтный завод ВМФ. Из отсеков АПЛ за период осени 2000 года и осени‑зимы 2001 года были извлечены и опознаны 115 из 118 погибших подводников.