Майдан по-киргизски: В Кыргызстане начались акции протеста

5 октября в столице Кыргызстана, Бишкеке, начались акции протеста с призывами аннулировать результаты выборов 4 октября, сообщает “Радио Свобода”. Участники митингов заявляют, что голосование 4 октября сфальсифицировали через подкуп избирателей, использование админресурса и другие нарушения.

На улицы вышло более тысячи оппозиционеров и поклонников пяти партий: “Социал-демократов”, “Реформы”, “Чон Казат”, “Мекен Интимаги” и “Бир Бол”.

Оппозиционеры заявили, что планируют акции и в других городах страны. К митингам планируют присоединиться еще две партии: “Ата Мекен” и “Республика”.

ЦИК Кыргызстана объявила предварительные результаты выборов 4 октября. В парламент проходят четыре партии, три из которых связывают с действующим пророссийским президентом Сооронбаем Жеенбековым:

- "Биримдик" (24,53%);

- "Мекеним Кыргызстан" (23,9%);

- "Кыргызстан" (8,74%);

- "Бутун Кыргызстан" (7,09%).

“Бутун Кыргызстан” - единственная оппозиционная партия, которой удалось преодолеть барьер в 7%. В митингах 5 октября ее представители не участвуют.

Явка на парламентских выборах 4 октября составила 56,5%.

Ранее Фокус писал о том, что победу в парламентских выборах в Кыргызстане одержали партии, ранее не представленные в парламенте.