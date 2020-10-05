Разлито высокотоксическое вещество. В WWF заявили, что катастрофа на Камчатке – не из-за нефтепродуктов

Российское отделение "Всемирного фонда дикой природы" (англ. – World Wide Fund for Nature, WWF) выразило сомнения, что недавнее массовое вымирание рыбы и других морских жителей на Камчатке связано с разливом нефтепродуктов или со штормом.

"Такой ущерб вряд ли может быть результатом шторма или загрязнения акватории нефтепродуктами. Это с большой вероятностью высокотоксическое загрязнение веществом с высокой растворимостью, так как оказались пораженными и донные организмы. Об этом свидетельствуют и последствия, которые ощутили на себе серфингисты", – сообщила в понедельник, 5 октября, пресс-служба "World Wide Fund for Nature" в РФ.

Экологи WWF проиллюстрировали свои слова снимком выброшенных на берег красных водорослей.

Фото: Wwf.ru

"На фото присутствуют красные водоросли. Они обитают на большой глубине (от 15 метров), и шторма им не страшны. Оказаться на берегу они могут только в крайне редком случае и уж точно не в таких количествах", – сказал доктор биологических наук Сергей Коростелев, один из координаторов Фонда в России.

Фото: Wwf.ru

В связи с этим директор программы по экологической ответственности бизнеса организации WWF в России Алексей Книжников, заявил следующее: "Судя по тому, что на берег в больших количествах выносит донные виды животных и растений, можно сделать предварительный вывод о том, что загрязнен не поверхностный слой воды, как это было бы в случае с разливом нефтепродуктов, а вся ее толща".

Напомним, как сообщило росиийское подразделение Greenpeace в пятницу, 2 октября было зафиксировано экологическое бедствие: на берег Халактырского пляжа на Камчатке в России выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. У людей при контакте с водой наблюдалось ухудшение зрения, першение в горле и сухость в глазах.