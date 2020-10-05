Протестующие в Бишкеке ломают брусчатку и готовятся дать отпор милиции

В Бишкеке, столице Кыргызстана, протестующие выламывают брусчатку с тротуаров и готовятся дать отпор милиции. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих, подъехали водометы.

Митингующие недовольны предварительными итогами парламентских выборов и требуют их отмены. На площади собрались около 5 тысяч человек, сейчас их разгоняют правоохранители, сообщает Sputnik.

Местное издание 24kg сообщает, что вое силовиков пострадали. Их закидали камнями неизвестные. Уточняется, что сотрудников силовых структур увезли в Национальный госпиталь с сотрясением мозга. Митингующих оттесняют к улице Токтогула. Они кидают камни в сотрудников милиции.

Напомним, 5 октября в столице Кыргызстана, Бишкеке, начались акции протеста с призывами аннулировать результаты выборов 4 октября. Участники митингов заявляют, что голосование 4 октября сфальсифицировали через подкуп избирателей, использование админресурса и другие нарушения.

На улицы вышло более тысячи оппозиционеров и поклонников пяти партий: "Социал-демократов", "Реформы", "Чон Казат", "Мекен Интимаги" и "Бир Бол".