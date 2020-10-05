Протесты в Бишкеке: 16 человек в больницах, милиция разгоняет протестующих

В Бишкеке, столице Кыргызстана, при разгоне протестов пострадали и попали в больницы по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

"В настоящий момент в больницы города поступили 16 пострадавших, им оказывается помощь", – сообщили в Минздраве.

В центре Бишкека наблюдается сбой мобильной связи и мобильного интернета. Компания ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom), акциями которой полностью владеет государство, сообщает пользователям о том, что из-за профилактических работ, направленных на улучшения сервиса, наблюдаются затруднения с услугами 3G/4G по Бишкеку, передает Sputnik.

На пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй большая группа милицейских использует светошумовые гранаты против протестующих и медленно идут в сторону ЦУМа. На пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова сотрудники милиции также используют спецсредства против митингующих.

Напомним, 5 октября в столице Кыргызстана, Бишкеке, начались акции протеста с призывами аннулировать результаты выборов 4 октября. Участники митингов заявляют, что голосование 4 октября сфальсифицировали через подкуп избирателей, использование админресурса и другие нарушения.

На улицы вышло более тысячи оппозиционеров и поклонников пяти партий: "Социал-демократов", "Реформы", "Чон Казат", "Мекен Интимаги" и "Бир Бол".