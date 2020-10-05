Канада запретила поставку комплектующих для турецких БПЛА на фоне обострения в Карабахе

Канада официально запретила поставку компонентов для производства турецких ударных беспилотников.

Об этом в понедельник, 5 октября заявил у себя в Twitter глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"За последние несколько дней на Канаду посыпался ряд обвинений, что ее технологии были использованы в военном конфликте в Нагорном Карабахе", – отметил политик.

В связи с этими обвинениями глава МИДа Канады распорядился провести соответсвующее расследование.

"В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и продолжающимся расследованием, я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт для Турции", – написал Шампань и "затегал" Турцию.

Министр добавил: "Канада призывает немедленно принять меры, чтобы остановить насилие и защитить мирных жителей".

Скриншот: Twitter / François-Philippe Champagne

Также в сообщении канадского министра указано, что его страна не видит других способов решения карабахского конфликта, кроме мирного урегулирования.

"Предположительно речь идет о тех самых ударных Bayraktar TB2", – сообщил проармянский Telegram-канал "Re:public of Artsakh".

По данным издания "Middle East Eye", в этом году Канада подписала соглашение о поставках Турции оптических систем для ее ударных беспилотников, несмотря на оружейное эмбарго против Анкары принятое в октябре 2019-го после вторжения Турции в северо-восточную Сирию.

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Напомним, то, что Азербайджан использует конфликте с Арменией турецкие беспилотники, не является военной тайной, а "Фокус" уже рассказывал об их применении.

В июне этого года стало известно, что Азербайджан закупил новые военные беспилотники турецкого производства после ратификации парламентом военно-финансового соглашения между Баку и Анкарой о закупке оборонной продукции на сумму почти $30 млн. Кроме того, по сообщениям СМИ, ранее азербайджанская армия получила израильские ударные БПЛА "Harop", которые применяла во время войны в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, а также израильские барражирующие боеприпасы ("летающая бомба") Elbit SkyStriker.

Напомним, турецкая компания "Байкар", в сотрудничестве с Украиной, разрабатывает перспективный БПЛА, на который установят украинские двигатели. Как пишет "Defense Express", по данному контракту Украина поставит в Турцию двигателей для дронов-истребителей на $600 млн.

Видео: YouTube / Defense Express Channel

В частности, разработкой оперативно-стратегического БПЛА-разведчика "Akinci" занимается совместное украинско-турецкое предприятие "Щит Черного моря", которое было создано в августе 2019 года компаниями "Укрспецэкспорт" и "Baykar".

В августе прошлого года "Укроборонпром" впервые показал ударный тяжелый беспилотник нового поколения "Akinci", созданный совместно с турецкой компанией "Baykar Defence".