Армения готова к уступкам, если к ним готов и Азербайджан, – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов на уступки для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, если на это готов и Азербайджан. Об этом Пашинян сообщил в интервью AFP.

"Конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку", – сообщил Пашинян, передает Спутник-Армения.

По его словам, развязывание Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе стало возможным при активном участии Турции.

"Без активного вовлечения Турции эта война не началась бы. Даже если власти Азербайджана в течение 15 лет выступали с воинственными речами, решение о развязывании войны основывалось на полной поддержке Турции", – сообщил Пашинян.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации назвал продолжающуюся войну в Нагорном Карабахе "отечественной" и призвал сограждан массово записываться в ряды Вооруженных сил в ходе объявленной мобилизации.