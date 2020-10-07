Армянские войска уничтожили базу нефтепродуктов ВС Азербайджана: заявляют о 200 погибших

Утром 7 октября была уничтожена база ВС Азербайджана. На ней хранились горюче-смазочные материалы. Видео с демонстрацией взрыва базы опубликовано армянским оборонным ведомством.

"В результате блестящих действий Армии обороны Арцаха уничтожено еще одно крупное хранилище жизненно важных нефтепродуктов азербайджанской армии", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

А глава Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook сообщил, что в результате уничтожения базы погибло около 200 военных азербайджанцев, которые находились в казарме рядом с объектом.

“Рядом с базой нефтепродуктов азербайджанцы держат казарму. В казарме погибли около 200 человек. Для них их войска ничего не стоят. 10-й день войны…”, - написал Ованнисян.

Вчера, 6 октября, Армения якобы пыталась ударить по нефтегазовой структуре Азербайджана из Scud. Удар произошел еще 4 октября. Ракета 8К14, у которой, по мнению азербайджанских СМИ, истек срок хранения, упала вблизи нефтепровода на пустыре, у одного из пригородных районов столицы Азербайджана. В СМИ заявляют, что удар производился с территории Армении.

При этом, Телеграм-каналы, поддерживающие Армению и Карабах, анонсировали подобные удары.

Напомним, Путин заявил, что Москва будет исполнять обязательства в рамках ОДКБ перед Арменией. С последними событиями в Нагорном Карабахе можете ознакомиться здесь.