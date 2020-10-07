Армения признает Нагорный Карабах, если это поможет разрешить конфликт, – Пашинян
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения может признать Нагорно-Карабахскую республику, что это поможет разрешению вооруженного конфликта. Об этом он сказал в эфире Первого канала, передает ТАСС.
"Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет – мы воздержимся", – сказал он.
По словам Пашиняня, этот вопрос обсуждается, и Ереван учитывает международный аспект, чтобы "быть максимально конструктивным членом мирового сообщества".
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов на уступки для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, если на это готов и Азербайджан.