Армения признает Нагорный Карабах, если это поможет разрешить конфликт, – Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения может признать Нагорно-Карабахскую республику, что это поможет разрешению вооруженного конфликта. Об этом он сказал в эфире Первого канала, передает ТАСС.

"Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет – мы воздержимся", – сказал он.

По словам Пашиняня, этот вопрос обсуждается, и Ереван учитывает международный аспект, чтобы "быть максимально конструктивным членом мирового сообщества".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов на уступки для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, если на это готов и Азербайджан.