Британские консерваторы готовят замену Джонсону, – Bloomberg

Правящая Консервативная партия Великобритании не довольна стратегией премьер-министра Бориса Джонсона в борьбе с коронавирусом, также ходом переговоров о торговой сделке с ЕС, и подыскивает ему замену.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Партия сейчас теряет терпение. Члены парламента чувствуют, что его можно сместить", – говорится в сообщении.

Многие критикуют хаотичные действия правительства Джонсона во время коронавирусного кризиса. По их мнению, система тестов на выявление COVID-19, которую он обещал сделать "лучшей в мире", не смогла насчитать 16 тыс. новых случаев.

Издание пишет, что действующего премьер-министра может заменить министр финансов Риши Сунак. Все больше консерваторов хотят, что бы именно он стал следующим премьер-министром.

Сунак провел ряд встреч с депутатами-консерваторами, которые могут в итоге могут поддержать его кандидатуру. На этих встречах он интересовался ситуацией в округах и открыто критиковал ошибки правительства. По словам собеседников издания, это дает результаты.

"Люди смотрят на него - он умный, приятный, вежливый. Что не нравится?", – сказал один источник. По словам другого собеседника, Сунак "очень увлекательный, блестящий, детально проработанный".

Риши Сунак

У Джонсона, тем не менее, еще остаются сторонники.

Издание отмечает, что один высокопоставленный правительственный чиновник сказал, что отношения между Джонсоном и Консервативной партией сейчас лучше, чем были раньше и отверг идею нарушения партийной дисциплины.

Он отметил успех Джонсона в недавнем голосовании парламента по спорному законопроекту, связанному с Brexit.

Напомним, в августе газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после коронавируса.