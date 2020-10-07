Франция анонсировала переговоры по Нагорному Карабаху - в Женеве и Москве

Франция, Россия и США проведут переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан, передает Reuters.

Посредники постараются убедить Армению и Азербайджан договориться о прекращении огня.

Глава французского внешнеполитического ведомства заявил, Франция, Россия и США проведут эти переговоры с целью дать старт диалогу, "который должен состояться без предварительных условий".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы перед Ереваном есть обязательства в рамках Организации договора о коллективной безопасности, но боевые действия ведутся не на территории Армении. Он также призвал конфликтующие стороны к прекращению огня и заявил, что это нужно сделать как можно быстрее.

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