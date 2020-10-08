Азербайджанские военные обстреляли собор XIX века в Карабахе

Об обстреле собора сообщил единый инфоцентр НКР. В момент обстрела в соборе находились дети. Никто не пострадал, но дети сильно испуганы.

Фото: Давид Каграманян

Фото: Телеграм-канал Республика Арцах

Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Св. Христа Спасителя) – собор армянской православной церкви, расположенный в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Его комплекс комплекс состоит из церкви (1868–1887 годы) и колокольни (1858 год). Он считается вторым по значимости духовным центром в Карабахе.

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В 1920 году собор перестал функционировать. В советский период он использовался в качестве амбара и гаража. Во время Карабахской войны 1992 года в нем находился азербайджанский склад ракет. В 1998 году собор был вновь освящен.

Напомним, утром 7 октября была уничтожена база ВС Азербайджана. На ней хранились горюче-смазочные материалы. Видео с демонстрацией взрыва базы опубликовано армянским оборонным ведомством.

Два беспилотных летательных аппарата вечером в среду, 7 октября, упали на востоке Грузии в Сагареджойском и в Кварельском районах.