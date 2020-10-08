Азербайджан заявил, что Армения обстреляла школу и ресторан в городе Барда, есть пострадавшие
В 30 км от фронта в азербайджанском городе Барда было уничтожено кафе и обстреляна школа, об этом сообщает прокуратура Азербайджана.
"В результате попадания снаряда в находящийся в центре города Барды ресторан "Гадим Барда" примерно в 11 утра двое находившихся в ресторане лиц были госпитализированы с различными телесными повреждениями. В то же время в результате падения снаряда вблизи средней школы №5 пять человек получили ранения, зданию школы и многочисленным транспортным средствам был нанесен значительный ущерб", – сказано в сообщении.
В Минобороны страны заявили, что обстрелы города производились из ракетного комплекса "Точка-У".
Кроме того, Минобороны Азербайджана сообщает, что Армения обстреливают из артиллерии села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджана.
В результате обстрела села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.
Специалисты АНАМА обнаружили на месте 10 реактивных снарядов 9M528, выпущенных из РСЗО "Смерч".
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил об уничтожении системы Град, которая обстреливала азербайджанские города. "Были спасены жизни ни в чем неповинных мирных жителей Азербайджана и предотвращен ущерб гражданской инфраструктуре", – пишет он.
Напомним, в пятницу 2 октября, Армения сообщила, что сбила азербайджанский беспилотник недалеко от Еревана, над городом Абвоян, который находится менее чем в 15 километрах от столицы.