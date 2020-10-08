Азербайджан заявил, что Армения обстреляла школу и ресторан в городе Барда, есть пострадавшие

Мир
Обстрелы города производились из ракетного комплекса "Точка-У".

В 30 км от фронта в азербайджанском городе Барда было уничтожено кафе и обстреляна школа, об этом сообщает прокуратура Азербайджана.

"В результате попадания снаряда в находящийся в центре города Барды ресторан "Гадим Барда" примерно в 11 утра двое находившихся в ресторане лиц были госпитализированы с различными телесными повреждениями. В то же время в результате падения снаряда вблизи средней школы №5 пять человек получили ранения, зданию школы и многочисленным транспортным средствам был нанесен значительный ущерб", – сказано в сообщении.

Фото:Roman İsmayılov

В Минобороны страны заявили, что обстрелы города производились из ракетного комплекса "Точка-У".

Кроме того, Минобороны Азербайджана сообщает, что Армения обстреливают из артиллерии села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджана.

В результате обстрела села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

Специалисты АНАМА обнаружили на месте 10 реактивных снарядов 9M528, выпущенных из РСЗО "Смерч". 

Фото: Спутник Азербайджан

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил об уничтожении системы Град, которая обстреливала азербайджанские города. "Были спасены жизни ни в чем неповинных мирных жителей Азербайджана и предотвращен ущерб гражданской инфраструктуре", – пишет он.

Напомним, в пятницу 2 октября, Армения сообщила, что сбила азербайджанский беспилотник недалеко от Еревана, над городом Абвоян, который находится менее чем в 15 километрах от столицы.