Война за Карабах: 12-й день. Обстрелы продолжаются, поддержка Греции, обращение Путина
Сообщений о существенных переменах или продвижении войск за 8 октября нет. Стороны продолжают вести обстрел территории противника, что и формирует основную “картинку дня”.
Ситуация на юго-востоке по данным на 8 октября.
Минобороны Армении опубликовало видеокадры обстрела техники армии Азербайджана в р-не развязки в н.п. Джабраил
Минобороны АР представило кадры села Горадиз Физулинского района Азербайджана и оставленной там бронетехники ВС Армении. Эксперты делают поправку к этой информации: разрушенная и захваченная бронетехника на видео действительно принадлежит НКР (включая танк Т-72Б1), но съемки велись к юго-востоку Горадиза.
Армянские войска (в частности, танковый батальон), понесли там существенные потери. На видео перемещение захваченных у военных армии обороны Арцаха танков из р-на н.п. Кенд Горадиз вглубь контролируемой военными Азербайджана территории.
Обстрел армянской военной базы.
А на этом видео поражение азербайджанских позиций.
Так ситуация видится со стороны Азербайджана. Армения часть обстрелов отрицает.
По заявлению Баку, армянская сторона обстреляла азербайджанские населенные пункты, применяя "Точки-У" и "Смерчи". В частности, под огонь попал город Барда. Минобороны Азербайджана сообщает, что Армения нанесла удары по городам Барда, Тертер и Бейляган, и как заявляют, ракета попала в ресторан и школу, есть раненые.
Минобороны Азербайджана опубликовало видео артиллерийских ударов, нанесенных в ходе ночных боев по штабу, инфраструктуре, складам оружия и боеприпасов воинской части армии обороны Арцаха в н.п. Мартакерт/Агдере.
А это видео поднятия флага Азербайджана в н.п. Шукюрбейлы Джебраильского района.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил об уничтожении системы Град, которая обстреливала азербайджанские города. В свою очередь, азербайджанцы всю ночь обстреливали Степанакерт, в городе серьезные разрушения. Днем продолжались обстрелы окрестностей.
В городе Шуша (Шуши), который расположен несколько выше Степанакерта, азербайджанскими ракетами дважды за день был обстрелян храм Газанчецоц (Христа Всеспасителя), построенный в XIX веке. Причем во второй раз под обстрел попали журналисты, которые приехали, чтобы снять последствия первого налета. Несколько человек ранены, одного из них прооперировали.
В Баку ответили, что не стреляют выборочно по объектам религии и культуры.
Происходящее в Карабахе вызывает отклик у армянской диаспоры по всему миру. МИД Азербайджана “пожаловался” на это в Telegram: “ По имеющейся у ведомства инофрмации, тысячи граждан армянского происхождения Сирии, Ливана, России, Грузии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран прибыли или готовятся прибыть на оккупированные территории для участия в боях”.
Активно - на официальном и неофициальном уровнях - Карабах и Армению поддерживает Греция, которая заблокировала проект выводов саммита Евросоюза о его отношениях с Турцией из-за отсутствия упоминания санкций в адрес Анкары. Баку и Афины даже взаимно отозвали послов для консультаций. Причина - информация об участии греческих добровольцев в боях в Карабахе.
В частности, в Армению летал Boeing 757 греческой чартерной компании Olympus Airways. Некоторые комментаторы полагают, что он привез добровольцев.
Хакерская группа Anonymous Greece взломала сайт парламента Турции, опубликовав сообщение в поддержку Армении, которая “выиграет эту войну против чудовищных Турции и Азербайджана”. Хакеры и до этого хвастались, что на их счету полторы сотни взломанных азербайджанских сайтов.
В Азербайджане ловат и изобличают “предателей”. Уволен глава службы безопасности Армении.
А в Ереване премьер-министр страны разместил сообщение о случаях госизмены.
Продолжаются попытки урегулировать конфликт на дипломатическом уровне. Глава МИД Азербайджана встретился в Женеве с представителями стран - сопредседателей Минской группы (России, Франции и США), а его коллега из Армении такую же встречу проведет в понедельник. Ожидается, что в совещании примет участие и глава российской дипломатии Сергей Лавров.
Переговоры в Женеве никак не помешали, однако, Министерству иностранных дел Азербайджана в очередной раз написать в Twitter, что прекращения огня ждать не стоит, Армения должна разработать график вывода войск из Нагорного Карабаха - после чего у Минской группы появится предмет для разговора.
Ну и наконец, Владимир Путин, после телефонных переговоров с Ереваном и Баку,вечером 8 октября призвал стороны прекратить боевые действия из гуманитарных соображений. Руководителей МИД обеих стран пригласили в Москву 9 октября, чтобы провести консультации по вопросам нагорно-карабахского урегулирования.
Вероятно, достигнуты предварительные договоренности о временном прекращении огня, поскольку Азербайджану и Армении необходимо провести обмен телами погибших и пленными.