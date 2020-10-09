Война за Карабах: 12-й день. Обстрелы продолжаются, поддержка Греции, обращение Путина

Сообщений о существенных переменах или продвижении войск за 8 октября нет. Стороны продолжают вести обстрел территории противника, что и формирует основную “картинку дня”.

Ситуация на юго-востоке по данным на 8 октября.

Минобороны Армении опубликовало видеокадры обстрела техники армии Азербайджана в р-не развязки в н.п. Джабраил

Минобороны АР представило кадры села Горадиз Физулинского района Азербайджана и оставленной там бронетехники ВС Армении. Эксперты делают поправку к этой информации: разрушенная и захваченная бронетехника на видео действительно принадлежит НКР (включая танк Т-72Б1), но съемки велись к юго-востоку Горадиза.

Армянские войска (в частности, танковый батальон), понесли там существенные потери. На видео перемещение захваченных у военных армии обороны Арцаха танков из р-на н.п. Кенд Горадиз вглубь контролируемой военными Азербайджана территории.

Обстрел армянской военной базы.

А на этом видео поражение азербайджанских позиций.

Так ситуация видится со стороны Азербайджана. Армения часть обстрелов отрицает.

По заявлению Баку, армянская сторона обстреляла азербайджанские населенные пункты, применяя "Точки-У" и "Смерчи". В частности, под огонь попал город Барда. Минобороны Азербайджана сообщает, что Армения нанесла удары по городам Барда, Тертер и Бейляган, и как заявляют, ракета попала в ресторан и школу, есть раненые.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео артиллерийских ударов, нанесенных в ходе ночных боев по штабу, инфраструктуре, складам оружия и боеприпасов воинской части армии обороны Арцаха в н.п. Мартакерт/Агдере.

А это видео поднятия флага Азербайджана в н.п. Шукюрбейлы Джебраильского района.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил об уничтожении системы Град, которая обстреливала азербайджанские города. В свою очередь, азербайджанцы всю ночь обстреливали Степанакерт, в городе серьезные разрушения. Днем продолжались обстрелы окрестностей.

В городе Шуша (Шуши), который расположен несколько выше Степанакерта, азербайджанскими ракетами дважды за день был обстрелян храм Газанчецоц (Христа Всеспасителя), построенный в XIX веке. Причем во второй раз под обстрел попали журналисты, которые приехали, чтобы снять последствия первого налета. Несколько человек ранены, одного из них прооперировали.

До сих пор противостояние не носило выраженного межрелигиозного характера, однако после обстрела церкви в Шуше власти Нагорного Карабаха, где живут преимущественно христиане, обвинили Азербайджан в намеренном уничтожении святыни и памятника истории. После второго прилета (в 6 вечера по местному времени) обмбудсмен НКР Артак Бегларян заявил, что по церкви и журналистам стреляли специально.

В Баку ответили, что не стреляют выборочно по объектам религии и культуры.

Происходящее в Карабахе вызывает отклик у армянской диаспоры по всему миру. МИД Азербайджана “пожаловался” на это в Telegram: “ По имеющейся у ведомства инофрмации, тысячи граждан армянского происхождения Сирии, Ливана, России, Грузии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран прибыли или готовятся прибыть на оккупированные территории для участия в боях”.

Активно - на официальном и неофициальном уровнях - Карабах и Армению поддерживает Греция, которая заблокировала проект выводов саммита Евросоюза о его отношениях с Турцией из-за отсутствия упоминания санкций в адрес Анкары. Баку и Афины даже взаимно отозвали послов для консультаций. Причина - информация об участии греческих добровольцев в боях в Карабахе.

В частности, в Армению летал Boeing 757 греческой чартерной компании Olympus Airways. Некоторые комментаторы полагают, что он привез добровольцев.

Хакерская группа Anonymous Greece взломала сайт парламента Турции, опубликовав сообщение в поддержку Армении, которая “выиграет эту войну против чудовищных Турции и Азербайджана”. Хакеры и до этого хвастались, что на их счету полторы сотни взломанных азербайджанских сайтов.

В Азербайджане ловат и изобличают “предателей”. Уволен глава службы безопасности Армении.

А в Ереване премьер-министр страны разместил сообщение о случаях госизмены.

Продолжаются попытки урегулировать конфликт на дипломатическом уровне. Глава МИД Азербайджана встретился в Женеве с представителями стран - сопредседателей Минской группы (России, Франции и США), а его коллега из Армении такую же встречу проведет в понедельник. Ожидается, что в совещании примет участие и глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Переговоры в Женеве никак не помешали, однако, Министерству иностранных дел Азербайджана в очередной раз написать в Twitter, что прекращения огня ждать не стоит, Армения должна разработать график вывода войск из Нагорного Карабаха - после чего у Минской группы появится предмет для разговора.

Ну и наконец, Владимир Путин, после телефонных переговоров с Ереваном и Баку,вечером 8 октября призвал стороны прекратить боевые действия из гуманитарных соображений. Руководителей МИД обеих стран пригласили в Москву 9 октября, чтобы провести консультации по вопросам нагорно-карабахского урегулирования.

Вероятно, достигнуты предварительные договоренности о временном прекращении огня, поскольку Азербайджану и Армении необходимо провести обмен телами погибших и пленными.