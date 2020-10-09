Баку и Ереван согласились сесть за стол переговоров в Москве. Посредником будет Лавров
Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан согласились на консультации в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве России. С таким приглашением накануне выступил президент России Владимир Путин.
Об этом передает Интерфакс.
"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", – сказала Захарова
Встреча состоится на уровне министров иностранных дел. Посредником на переговорах будет глава МИД России Сергей Лавров.
В МИД Армении, при этом заявили, что страны будут обсуждать "только гуманитарное перемирие".
Напомним, министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики 8 октября сообщило о гибели уже 350 своих солдат. Там признают, что траурный список далеко не полный.
Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях. Как заявил президент Ильхам Алиев, он не собирается этого делать до окончания боевых действий.
Президент РФ Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить бои по гуманитарным соображениям – чтобы у сторон была возможность обменяться пленными и телами погибших.