Азербайджан обвинил Армению в применении фосфорных боеприпасов в Нагорном Карабахе

Азербайджанское национальное агентство по очистке территорий от мин обвинило армянскую сторону в применении фосфорных боеприпасов в отношении гражданских объектов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера агентства Эльнура Гасымова.

По его словам, дымовой снаряд, снаряженный белым фосфором, был недавно найден в районе деревни Араятлы Физулинского района Азербайджана.

Кроме того, в Евлахском, Геранбойском и Агджабединском районах обнаружили фрагменты кассетных бомб.

Гасымов также сообщил, что с начала боев агентством на территории 17 районов Азербайджана, прилегающих к Нагорному Карабаху, были найдены фрагменты одной авиационной бомбы, 23 ракет системы "Смерч", 35 артиллерийских снарядов, а также 12 противотанковых ракет.

Отметим, ранее Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября.