"Нынешнее столетие может оказаться последним для человечества", - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил перед участниками форума климатической инициативы TED Countdown, где затронул вопрос глобального потепления, сообщается на сайте ООН. Гутерриш считает, что именно человеческая деятельность привела к серьезным изменениям климата.

"Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия. Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления", - заявил генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что климатический кризис может прийти в любую страну, и больше всего пострадают наиболее уязвимые слои населения. Он считает, что необходимо как можно скорее начинать бороться с угрозой глобального потепления.

"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним веком для человечества", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН предложил правительствам и международному сообществу простой план по выходу из надвигающегося кризиса:

приоритетные инвестиции в «зеленые» рабочие места;

отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;

прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;

учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;

глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности;

помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.

Напомним, в сентябре генсек ООН назвал пандемию коронавируса "пятым всадником Апокалипсиса".