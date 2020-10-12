В Бангладеш введут смертную казнь за изнасилование

В Бангладеш, где присутствует высокий уровень сексуального насилия в отношении женщин, вводят смертную казнь за изнасилование. Об этом сообщает BBC.

Министр юстиции Анисул Хак заявил, что соответствующий указ президент страны издаст во вторник.

На прошлой неделе в Бангладеш прошла серия массовых протестов после того, как в социальных сетях появилось видео о жестоком нападении на 37-летнюю женщину. Протестующие несли таблички с надписями “Вешать насильников” и “Нет пощады насильникам”, а также установили муляж виселицы.

По словам активистов, в этом году в Бангладеш было зарегистрировано около 1000 случаев изнасилования. Но многие случаи остаются незамеченными, так как женщины опасаются дискриминации. К тому же, уровень обвинительных приговоров по случаям, о которых сообщалось, чрезвычайно низок.

Правительство, реагируя на протесты, решило внести изменения в законодательство, чтобы остановить насилие в отношении женщин.

Напомним, на египетском курорте Шарм-эль-Шейха произошло изнасилование пятилетней украинки