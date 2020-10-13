Кипр прекращает выдавать паспорта в обмен на инвестиции

Правительство Кипра приняло решение приостановить программу по выдаче паспортов страны в обмен на инвестиции. Об этом пишут кипрские СМИ.

Процесс выдачи завершится 1 ноября. По словам представителя правительства Кипра, программу решили закрыть из-за постоянных злоупотреблений.

До 2019 года Кипр выдавал свои паспорта за инвестиции в экономику в размере 2 миллионов долларов. Потом сумма выросла до 2,5 миллиона долларов.

Вокруг кипрской программы по выдачи паспортов неоднократно возникали скандалы.

Недавно газета Politis обнародовала список из 34 человек, большинство из которых украинцы и россияне, получившие "золотые паспорта" Кипра благодаря инвестициям.

В частности, в списке есть имена украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи, предпринимателя Геннадия Боголюбова, Елены Гайдук (с супругом), Михаила Кипермана (с женой), главы группы "Энергетический стандарт" Константина Григоришина и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладельца корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталия Гайдука.

Ранее сообщалось, что власти Кипра решили проверить выданные по программе "паспорта в обмен на инвестиции" документы за 18 лет ее существования, начиная с 2002 года по 31 июля 2020 года.