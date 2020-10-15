Статистика коронавируса в мире на 15 октября: почти 400 тысяч новых случаев

По состоянию на утро 15 октября, в мире зафиксировали 381 466 новых случаев заболевания , всего за пандемию зафиксировано 38 746 513 случаев коронавируса.

Такие данные приводит Worldometer.

В мире 6 083 смертельных случая, общее число умерших уже 1 096 881. Выздоровели 29 126 752 человека.

По числу общему заболевших с большим отрывом продолжают лидировать США, Индия и Бразилия.

На первом месте находится США – 8 150 043 заразившихся, на втором – Индия (7 307 097), третьем – Бразилия (5 141 498), четвертом – Россия (1 340 409), пятом – Испания (937 311), шестом – Аргентина (931 967), седьмом – Колумбия (930 159), восьмом – Перу (856 951), девятом – Мексика (829 396), десятом – Франция (779 063).