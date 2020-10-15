Новый виток скандала с Байденом: Facebook удалил материал о Burisma, Трамп издевается над оппонентом

Президент США Дональд Трамп раскритиковал крупнейшие социальные сети за удаление материалов New York Post об участии Джо Байдена в делах украинской газодобывающей компании Burisma.

"Так ужасно, что Facebook и Twitter убрали историю о неопровержимом доказательстве, электронных письмах, связанных с сонным Джо Байденом и его сыном Хантером в New York Post. Это только начало для них. Нет ничего хуже коррумпированного политика", – написал Трамп у себя в Twitter в четверг, 15 октября.

Скриншот: Twitter / @realDonaldTrump

Несколькими часами позже Трамп опубликовал подборку снятых на видео комментариев Джо Байдена, где тот говорит, что не имеет никакого отношения к делам его сына в компании Burisma.

Скриншот: Twitter / @realDonaldTrump

Напомним, американская газета New York Post в среду, 14 октября обнародовала электронную переписку сотрудника украинской газодобывающей компании Burisma Вадима Пожарского и Хантера Байдена, сына Джо Байдена. Согласно опубликованным скриншотам, датированным 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Байдена-младшего за то, что тот организовал для него встречу со своим отцом, занимавшим в то время пост вице-президента США.

Спустя несколько часов после выхода материала, в четверг, 15 октября социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение этой статьи New York Post, заявив, что та требует проверки фактов. В частности, компания Facebook отметила ссылку на материал "потенциально опасной", отметив, что пошла на такой шаг "из-за отсутствия авторитетных источников информации о происхождении материалов, включенных в историю The Post".

В ответ на разоблачительную статью NYP, в предвыборном штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена заявили, что в 2015 году в его "официальном расписании" не было встреч с советником совета директоров Burisma Вадимом Пожарским. При этом сам Джо Байден до сих пор напрямую не ответил на обвинения американской газеты.