Выборы президента США: досрочно проголосовали уже почти 19 миллионов американцев

По состоянию на 23:27 15 октября по восточному времени США (6:27 16 октября по киевскому времени) досрочно на выборах президента США проголосовали уже почти 18 952 209 американцев, сообщается на сайте организации United States Election Project. Это - примерно 7,58% от общего количества зарегистрированных избирателей (250 миллионов).

Наибольшее количество отданных голосов - в штатах Флорида (более 2,09 млн человек), Калифорния (почти 1,69 млн) и Техас (свыше 1,65 млн).

Основной день голосования на выборах президента США - 3 ноября. В этот день все оставшиеся избиратели смогут прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за того, кого они хотели бы видеть лидером страны в последующие 4 года.

Стоит отметить, что окончательная явка на президентских выборах 2016 года составила 55,5% избирателей.

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