Похитил 9 млн евро: в Австрии задержали украинского экс-банкира

В Вене (Австрия) был задержан 45-летний украинец, который был в розыске в связи с хищением в Украине 9 млн евро кредитных средств. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Отмечается, что задержание гражданина Украины проводили следователи Венского государственного управления уголовной полиции.

По данным СМИ, экс-банкир скрывался в Вене с 2014 года, на его арест был выдан международный ордер в связи с делом о хищениях в Украине в период с 2012 по 2014 год.

Около шести лет назад мужчина бежал из Украины после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы. Задержанного отправили в тюрьму и уже готовят экстрадицию в Украину.

Фамилию задержанного Kurier не называет.

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