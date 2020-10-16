Американский теннисист с коронавирусом сбежал из России: побоялся, что положат в российскую больницу

Американский теннисист Сэм Куэрри, который должен был участвовать в турнире St. Petersburg Open 2020, по прилету в Санкт-Петербург сдал положительный тест на коронавирус. Вместо того, чтобы пройти карантин, спортсмен сбежал вместе со своей семьей из России на частном самолете.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

"В день приезда, 7 октября, Сэм Куэрри с супругой сдали тест, результаты были отрицательные. Тест, сданный 11 октября Сэмом Куэрри и его семьей, дал положительный результат, который был подтвержден незамедлительным повторным тестированием в этот же день", – говорится в сообщении.

На следующий день спортсмена исключили из турнира и отправили на самоизоляцию в номер в отеле Four Seasons.

Организаторы направили к нему врачей из частной клиники, чтобы провести осмотр в номере и после этого либо отправить на самоизоляцию в апартаменты, либо на лечение в больницу.

Однако спортсмен несколько раз не открыл им дверь, а в 5:45 утра 13 октября покинул отель.

Позже сам Куэрри сообщил представителю Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), что он с семьей покинул Россию на частном самолете.

Спортсмену может грозить отстранение от игр на срок до трех лет или штраф до 100 тысяч долларов.

Напомним, в июле первая ракетка мира Новак Джокович, который ранее выступал против обязательного вакцинирования от COVID-19 для спортсменов, признался, что у него с женой Еленой диагностировали коронавирус.