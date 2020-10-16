Журналисты обратили внимание, что в разбомбленом Степанакерте нет мародерства

Армянский журналист и фиксер Арам Варданян рассказал "Радио Свобода" о том, как работал на территории столицы Нагорного Карабаха во время, а также после недавних интенсивных бомбардировок.

Опубликовав снимки с мест попаданий реактивных снарядов в Степанкерте, Варданян указал на одну примечательную деталь: "В некоторых магазинах выбиты окна, но они остаются нетронутыми – я видел даже дорогие магазины, в которые можно было зайти ночью, но никто их не грабит".

Фото: Twitter / Eva Petrosyan

Как сообщает, комментируя эту информацию, Telegram-канал "РИА Новости": "Местные жители объясняют это солидарностью и тем, что город маленький, все друг друга знают и никто не хочет позора". Российское информагентсво опубликовало свои пруфы заявления Варданяна.

Фото: Telegram / "РИА Новости"

Согласно последней переписи, население Степанакерта, по состоянию на мирный 2015-й год, составляло около 55 200 человек.

"Какие-то местные бизнесмены предлагали нам еду. Мы пытались отказаться, говоря, что им эта еда будет нужнее, чем нам, но те засмеялись и сказали в ответ, что "завалены едой". Мы видели, что они буквально спали на штабелях банок, поджаривая хлеб на обогревателе. Во время войны 1990-х годов голод был реальной проблемой, но не сегодня", – рассказал армянский блогер.

Фото: Rferl / Aram Vardanyan

Кроме того, Варданян рассказал о своих впечатлениях после того, как он оказался с другими жителями города под обстрелом 11 октября.

"Мы въехали в Нагорный Карабах ближе к вечеру 10 октября. Первым местом, где мы остановились, был Спасский собор, который находится в 13 км от Степанакерта и недавно подвергся артиллерийскому обстрелу". Оттуда журналист отправился в столицу Карабаха: "Когда мы ехали в сторону Степанакерта, предполагалось прекращение огня, но, честно говоря, ему никто не верил, особенно те из нас, кто имеет хоть какой-то опыт в армяно-азербайджанских конфликтах".

Фото: Telegram / "РИА Новости"

И, по словам блоггера, они не ошиблись: "Той ночью начали падать ракеты. Сначала мы узнали об этом, когда небо вспыхнуло красным, а через несколько секунд ударила взрывная волна. По-идее здесь есть сирены, которые должны выть, как предупреждение об обстреле, но они срабатывают только время от времени. Ракеты с визгом летели одна за другой – и мы не знали, куда упадет следующая... В нашем доме был подвал, в котором можно было укрыться, но мы не могли там спать".

Фото: Rferl / Aram Vardanyan

"С наступлением дня мы отправились искать новые повреждения, нанесенные ночью. Используется широкий спектр вооружений – артиллерия, беспилотные ракеты и огромные ракеты "Смерч" на грузовиках. Мы думаем, что израильская ракета "Лора" впервые используется в боевых действиях", – отметил журналист.

Он добавил, что по словам местных жителей, в былые времена азербайджанцы использовали ракеты "Град", которые "не наносили большого ущерба за пределами того места, куда они попали, а теперь против них используют ракеты гораздо большего размера, и шрапнель разрывает все вокруг".

Напомним, в четверг 15 октября в районе 15:00 Степанакерт в очередной раз подвергся массированному обстрелу РСЗО ВС Азербайджана: прогремело порядка десяти разрывов, сообщает корреспондент российских "Известий" с места событий.