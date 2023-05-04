Недалеко от Крымского моста: на Кубани в РФ загорелся новый резервуар с топливом (видео)

Местные жители рассказали, что в районе трех часов ночи они услышали несколько сильных взрывов, а потом стало видно зарево в районе нефтезавода.

В ночь на 4 мая Краснодарском крае РФ снова произошел пожар на нефтебазе. Так, в поселке Ильский резервуары с нефтепродуктами. Об этом написал у себя в Telegram губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, на место выехали пожарные расчеты и сотрудники МЧС.

"Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники", — сказано в сообщении.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что в загоревшемся резервуаре находилось дизельное топливо. Еще один резервуар поврежден — у него обнаружена вмятина.

Сообщается, что в районе трех часов ночи местные жители услышали несколько сильных взрывов, а потом стало видно зарево в районе нефтезавода.

В сети также распространяются видео с места событий.

Как сообщило российские издание ТАСС, причинной пожара стал "неизвестный беспилотник".

Напомним, что в ночь на 3 мая резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. По словам губернатора Кондратьева, пожару присвоен высший ранг сложности. На место отправили пожарные расчеты, сотрудников МЧС РФ и экстренные службы.

Затем он сообщил, что открытое возгорание удалось потушить лишь к вечеру.

Еще сообщалось, что 2 мая в РФ заявили о покушении на коллаборанта в Мелитополе. В российском Следкоме утверждают, что так называемый замначальника ГУВД России по Запорожской области госпитализирован с минно-взрывной травмой.