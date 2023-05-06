В России задержали подозреваемого в совершении покушения на Захара Прилепина (видео)

Российские СМИ со ссылками на источники в силовых структурах сообщают, что подозреваемый — ранее судимый уроженец Украины, которого видели у машины и дома пропагандиста. Он якобы сознался, что работал на одну из украинских спецслужб.

6 мая правоохранители РФ задержали подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля российского писателя Захара Прилепина. Об этом сообщила журналистам "Интерфакс Россия" представительница Министерства внутренних дел страны Ирина Волк.

"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", — рассказала она.

Источники в экстренных службах России передали медийщикам, что задержанный мог следить за писателем. Похожего на него внешне мужчину якобы видели вблизи дома и автомобиля Прилепина.

"Разыскивается, по меньшей мере, еще один мужчина, который накануне был замечен рядом с селом на автомобиле без номеров", — сказал собеседник агентства.

Позже в СМИ со ссылкой на МВД РФ сообщили, что задержанный был ранее судим.

По данным Волк, он 1993 года рождения и был задержан вблизи лесного массива. Представительница министерства заявила, что продолжается розыск возможных соучастников покушения.

Журналисты "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах написали, что подозреваемый оказался уроженцем Украины.

В СМИ "Известия" также со ссылкой на собственный источник передали детали допроса подозреваемого. Он признался, что был завербован украинской спецслужбой и действовал не один.

По данным источника, 29-летний Александр П. признался, что был уже несколько лет штатным агентом и переехал в Россию для выполнения задач от кураторов.

Со слов задержанного якобы известно, что он следил за Прилепиным и должен был "устранить" его по приказу. Александр якобы закопал несколько противотанковых мин на пути, по которому писатель возвращался домой. На одной из них, как сказал собеседник медийщиков, автомобиль пропагандиста и подорвался.

Тем временем в соцсетях СК РФ сообщили, что главное следственное управление возбудило уголовное дело по статье о теракте из-за подрыва автомобиля Прилепина.

Напомним, 6 мая в районе Нижнего Новгорода в России раздался взрыв — подорвали автомобиль российского писателя и пропагандиста Захара Прилепина. Сообщалось, что он получил ранения и находится в больнице. Ранее отмечалось, что взрывное устройство было заложено под днище машины во время остановки у кафе.