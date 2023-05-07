"Заглушите пушки": ООН ошибочно призвала к "мирному инцесту" (фото)

Пресс-служба Организации опубликовала антивоенный пост, который сопроводила сомнительным и неправильным хештегом — Incest In Peace.

На официальном аккаунте ООН в Twitter семь часов висела картинка с призывом к "мирному инцесту". Пост не исправили, пока читатели не указали на ошибку. Сейчас хэштег правильный.

На аккаунте United Nations Geneva несколько часов висела антивоенная картинка, к которой по ошибке прикрепили хэштег "IncestInPeace" вместо "InvestInPeace".

Пост с правильным хэштегом Фото: Twitter United Nations Geneva

Ошибку заметили читатели и твит заменили на исправленную версию. Причем в ООН признали, что написали пост с сомнительным смыслом и извинились.

В ООН признали ошибку Фото: Twitter United Nations Geneva

"Спасибо тем, кто отметил опечатку в нашем предыдущем твите. Мы удалили неправильную версию", — написали в ООН. Теперь пост звучит, как "Мы хотим мира. Заглушите пушки" и его украшает картинка цветочка в дуле ружья.

Пост с ошибочным хэштегом висел около семи часов Фото: Twitter United Nations Geneva

Напомним, с 1 апреля 2023 года Россия председательствовала в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Сейчас председательствует Швейцария.

В сообщении ООН в Twitter было отмечено, что "РФ принимает на себя председательство по условиям очередности в Совете безопасности".

В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Совбез рассматривает и принимает решения по вопросам безопасности, которым обязаны следовать другие члены ООН. Россия постоянно блокирует решения по войне в Украине, которые направлены против нее.

В апреле, пока в ООН председательствовала Россия, были обстреляны Умань, Славянск, Запорожье, Днепр и другие украинские города. Погибли десятки людей.

5 мая в чешской Праге на зданиях появились огромные плакаты с требованием исключить Российскую Федерацию из Совета безопасности ООН.

Иронично, но по мнению некоторых экспертов в 1992 году Россия нелегитимно единолично захватила постоянное место в Совбезе, заменив СССР, несмотря на то, что в его составе было еще 14 советских республик. Об этом также в 2022 году заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.