"Мы будем рядом": в День Европы в Еврокомиссии рядом с флагами ЕС подняли флаг Украины

В Европейской комиссии заявили, что они готовы оказывать поддержку и быть "рядом с украинским народом" столько, сколько потребуется.

У главного здания Европейской комиссии в День Европы был поднят государственный флаг Украины рядом со знаменами ЕС. Об этом сообщали в Twitter-аккаунте Европейской комиссии.

В пресс-службе Еврокомиссии заявили, что "сегодня мы поднимаем украинский флаг в сердце Европы".

"Отмечая День Европы, мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной и ее народом. Мы будем рядом с украинским народом столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении комиссии.

Согласно заявлению ЕК, Европа неизменно поддерживала Украину во время полномасштабного вторжения России с февраля 2022 года.

"Мы все еще там сегодня. И мы будем там столько, сколько потребуется", – заверили в комиссии, добавив видео поднятия флага Украины.

Напомним, что 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 мая, приехала в Киев.

Также 8 мая стало известно, что Украина 9 мая будет отмечать новый праздник. Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 9 мая нового праздника — Дня Европы. Также глава государства подал в парламент законопроект, который устанавливает 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.