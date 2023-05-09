Врачи из Южной Каролины провели уникальную операцию и вернули слух двухлетней украинке (видео)

Операция по вживлению кохлеарного имплантата под кожу и мышцу за правым ухом длилась почти два часа. Теперь за счет стимуляции слухового нерва сигналы посылаются в мозг.

В прошлом году семья украинцев переехала в США из Одессы, отчаянно надеясь на чудо. Украинские граждане опасались, что их двухлетняя Злата полностью лишена слуха. Об этом сообщает CBS.

После переезда в штат Южная Каролина украинцы встретились с врачом, который все же смог помочь вернуть ребенку слух.

Диана Кузьмина и ее муж Олег мечтали о переезде в США после рождения детей. Но, по их словам, американскую визу длительное время получить не удавалось.

Семья обосновалась в городе Бойлинг Спрингс. Олег Кузьменко нашел работу на местном заводе BMW, а местные жители оказали им радушный прием.

По словам доктора Тедди МакРакана, хирурга и специалист по кохлеарной имплантации, в Соединенных Штатах каждый ребенок должен пройти обследование на предмет потери слуха в рамках планового обследования перед выпиской ребенка из больницы.

"В Украине такого не существует", — пояснил врач, добавив, что только когда Злате исполнилось 6 или 7 месяцев, ее мать поняла, что у ребенка есть нарушения слуха.

МакРакан и другие врачи из Медицинского университета Южной Каролины подтвердили, что девочка глуха на левое ухо, однако заметили, что на очень громкие звуки правое ухо все же реагирует.

Беженцы, переехавшие в США Фото: CBS

Операция по вживлению кохлеарного имплантата — внутреннего процессора и приемника — под кожу и мышцу за правым ухом длилась почти два часа.

Теперь за счет стимуляции слухового нерва сигналы посылаются в мозг.

Семье пришлось ждать около месяца, пока заживет шов. Когда же в апреле устройство включили, родители Златы пережили эмоциональные мгновения. Операция позволила ребенку слышать одним ухом. Сейчас мать надеется, что дочь будет понимать то, что они говорят и соотносить слова с жестами, к которым она привыкла больше.

"Надеюсь, что она будет с нами петь", — пояснила женщина.

Сюжет об операции по восстановлению слуха

Напомним, что в польских школах для украинцев нет остается свободных мест, а страна столкнулась с новыми вызовами.

Также сообщалось, что три украинских беженца с собакой и кошкой строят новую жизнь в Канаде. По данным Statistics Canada, население города увеличилось на 1759 жителей только с июля 2022-го по январь 2023 года.