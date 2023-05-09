Врачи из Южной Каролины провели уникальную операцию и вернули слух двухлетней украинке (видео)
Операция по вживлению кохлеарного имплантата под кожу и мышцу за правым ухом длилась почти два часа. Теперь за счет стимуляции слухового нерва сигналы посылаются в мозг.
В прошлом году семья украинцев переехала в США из Одессы, отчаянно надеясь на чудо. Украинские граждане опасались, что их двухлетняя Злата полностью лишена слуха. Об этом сообщает CBS.
После переезда в штат Южная Каролина украинцы встретились с врачом, который все же смог помочь вернуть ребенку слух.
Диана Кузьмина и ее муж Олег мечтали о переезде в США после рождения детей. Но, по их словам, американскую визу длительное время получить не удавалось.
Семья обосновалась в городе Бойлинг Спрингс. Олег Кузьменко нашел работу на местном заводе BMW, а местные жители оказали им радушный прием.
По словам доктора Тедди МакРакана, хирурга и специалист по кохлеарной имплантации, в Соединенных Штатах каждый ребенок должен пройти обследование на предмет потери слуха в рамках планового обследования перед выпиской ребенка из больницы.
"В Украине такого не существует", — пояснил врач, добавив, что только когда Злате исполнилось 6 или 7 месяцев, ее мать поняла, что у ребенка есть нарушения слуха.
МакРакан и другие врачи из Медицинского университета Южной Каролины подтвердили, что девочка глуха на левое ухо, однако заметили, что на очень громкие звуки правое ухо все же реагирует.
Операция по вживлению кохлеарного имплантата — внутреннего процессора и приемника — под кожу и мышцу за правым ухом длилась почти два часа.
Теперь за счет стимуляции слухового нерва сигналы посылаются в мозг.
Семье пришлось ждать около месяца, пока заживет шов. Когда же в апреле устройство включили, родители Златы пережили эмоциональные мгновения. Операция позволила ребенку слышать одним ухом. Сейчас мать надеется, что дочь будет понимать то, что они говорят и соотносить слова с жестами, к которым она привыкла больше.
"Надеюсь, что она будет с нами петь", — пояснила женщина.
Напомним, что в польских школах для украинцев нет остается свободных мест, а страна столкнулась с новыми вызовами.
Также сообщалось, что три украинских беженца с собакой и кошкой строят новую жизнь в Канаде. По данным Statistics Canada, население города увеличилось на 1759 жителей только с июля 2022-го по январь 2023 года.