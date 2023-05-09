Си Цзиньпин не поздравил Путина с 9 мая, – СМИ

Последнее сообщение о поздравлении на сайте китайского МИД касается коронации короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы.

Глава Китая Си Цзиньпин не направлял поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня Победы 9 мая. Упоминания о поздравлениях Пекина отсутствуют на сайте МИД и в национальных СМИ Китая, сообщает "Укринформ".

Так, на сайте внешнеполитического ведомства, где обнародуются все международные контакты китайского лидера, за сегодняшний день опубликовано только два сообщения, в которых говорится о назначении главой КНР послов Китая и соболезнования Си президенту Руанды Полю Кагаме в связи с большим ущербом, причиненным катастрофическими ливнями.

В предварительном сообщении, датированном 6 мая, сообщается, что Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань направили поздравительное послание королю Великобритании Чарльзу III и королеве Камилле по случаю коронации.

Посольство Китая в Москве, как и российское диппредставительство в Поднебесной, также не сообщают о поздравлениях. Также подобной информации нет на сайте Кремля и в российских пропагандистских медиа.

Отмечается, что китайские национальные СМИ полностью проигнорировали едва ли не самый главный праздник в России, ни словом не вспомнив о "параде" в Москве и выступлении Путина.

Напомним, 9 мая OSINT-аналитик Оливер Александер сообщил, что в параде на Красной площади в Москве, который был приурочен ко Дню Победы, в 2023 году приняло участие существенно меньше единиц военной техники, нежели раньше.

В этот же день секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что традиционный военный парад в Москве посвященный празднованию Дня Победы в этом году стал самым коротким за последние 80 лет.