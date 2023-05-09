В Китае пообещали "решительную" реакцию, если ЕС введет санкции против его компаний

По словам министра иностранных дел Китая Цинь Ганга, его страна не поставляет ни одного оружия в кризисные страны или кризисные регионы и предостерег от срыва "нормального обмена между китайскими и российскими компаниями".

Китай предупредил, что остро отреагирует, если Евросоюз введет санкции против ряда китайских компаний, которые обвиняют в продаже оборудования России, которое она может использовать для своего вооружения. Об этом в интервью Bloomberg сказал министр иностранных дел Китая Цинь Ганга.

Отвечая на вопрос о перспективах санкций, Цинь сказал, что Китай "не поставляет ни одного оружия в кризисные страны или кризисные регионы" и предостерег от срыва того, что он назвал "нормальным обменом между китайскими и российскими компаниями".

"Мы категорически против любых односторонних санкций против Китая. Если это будет так, мы будем реагировать жестко и решительно. Мы также будем защищать законные и законные интересы нашей страны и наших компаний", — сказал он.

Исполнительный орган ЕС предложил ввести санкции против нескольких китайских компаний, поставляющих Кремлю запрещенные товары и технологии, помогающие его военной машине в Украине.

Так, Европейская комиссия утверждает, что целевые компании — в частности, на материковом Китае и в Гонконге, а также компании в Узбекистане, Армении и Объединенных Арабских Эмиратах — " прямо поддерживают военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне".

В апреле 2023 года Китай получил рекордную выручку от экспорта своей продукции в Российскую Федерацию. Он увеличился на 153% по сравнению с прошлым годом до 9,6 млрд долларов.