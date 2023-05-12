"Совершил жесткую посадку": в РФ вертолет обесточил станцию "Транснефти" (фото)

По данным медиа, пилота Ми-2 не могут найти уже третий день. Вертолет, вероятно, задел линии электропередач во время падения.

В Приморском крае России "совершил жесткую посадку" вертолет Ми-2. Он оборвал линии электропередач и обесточил станцию "Транснефти". Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в телеграмм-канале Baza.

В посте говорится, что инцидент произошел еще 9 мая. Сотрудники "Транснефти" заметили, что произошла авария на линии электропередач, однако добраться до труднодоступного места смогли лишь через два дня.

"Рядом с оборванными линиями сотрудники компании обнаружили брошенный Ми-2", — рассказали авторы контента.

Фото: Baza Фото: Baza Фото: Baza

Со ссылкой на правоохранителей в публикации указано, что вертолет принадлежит частной охранной организации, а пилотом его зафиксирован 64-летний житель Владивостока Виктор Г.

Медийщики отметили, что на месте инцидента пилота не было, и до сегодняшнего дня найти его не удалось — на телефонные звонки не отвечает и по месту регистрации не находится. Авторы контента предположили, что мужчина мог отправиться на поиски помощи и потеряться.

"Судя по повреждениям на борту, вертолет совершил жесткую посадку и оборвал провода хвостом", — говорится в посту.

Напомним, 11 мая в Норильске в России горели складские помещения. Огонь охватил 4000 кв. метров.

Сегодня, 12 мая, городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощном взрыве в городе. В росСМИ сообщили, что в мусорном баке якобы взорвалось самодельное взрывное устройство.