Москва горит: в столице РФ произошли взрывы в крупном супермаркете (видео)

По данным росСМИ, возле торговой точки якобы загорелся мусор в контейнере. На месте разгорелся сильный пожар.

15 мая в Москве произошел громкий взрыв в одном из супермаркетов "Перекресток". На месте происшествия сильное задымление. Об этом сообщают росСМИ.

По данным российских источников, взрыв произошел в московском "Перекрестке", который находится на улице Адмирала Ушакова в Южном Бутово.

Очевидцы заявляют, что на месте сильное задымление. В настоящее время туда едут экстренные службы.

Однако российское МЧС не подтверждает информацию о взрыве. Спасатели заявляют, что возле торговой точки якобы загорелся мусор в контейнере рядом со зданием.

В настоящее время на месте происшествия сильный пожар и задымление. Информация о жертвах уточняется.

Напомним, 13 мая СМИ написали о том, что в столице РФ горит гостиница "Интерконтиненталь". Через некоторое время поступила информация, что пожар в гостинице потушили, а движение по улице было возобновлено. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

А 11 мая в российском Норильске вспыхнули склады. Местные паблики предупредили жителей Норильска, что из-за горения на Вальковского шоссе едкий дым может попасть в селитебную зону города. Людей призвали не выходить на улицу в этом районе.