Целых 90 минут: мужчина позволил ребенку кричать в самолете, чтобы позлить пассажира

Семейная пара села на шестичасовой рейс с полуторагодовалым сыном. Сидя на коленях у отца малыш неоднократно "ударялся" о кресло другого пассажира, что побудило его вступить в конфликт с родителями.

Мужчина рассказал на популярном форуме Reddit, как он с помощью своего сына решил позлить другого пассажира самолета, который жаловался на то, что ребенок пять часов подряд задевал его кресло. Об этом пишет The Mirror.

Семейная пара села на шестичасовой рейс с полуторагодовалым сыном. Сидя на коленях у отца малыш неоднократно "ударялся" о кресло другого пассажира, что побудило его вступить в конфликт с родителями.

"Наш сын был у меня на коленях. У него было очень сложное время. Он не хотел спать, сидеть на месте. Мы успокаивали его всеми уловками, которые только знали. Парень на сиденье перед нами постоянно смотрел на меня в пол-оборота и боковым зрением", — начал свой рассказ отец.

Через пять часов полета пассажир обратился к мужчине, чтобы попросить его "контролировать" своего ребенка.

"Я ответил: "Мы делаем все возможное", он повторил, что вы "должны контролировать своего ребенка", я пытался объяснить, что мы делаем все возможное. Я почувствовал язвительность и выдохнул: "Я передам это сообщение нашему сыну". Парень начал на меня наезжать, вероятно, уловив мою шутку. Я снова сказал ему, что мы делаем все возможное и что если у него возникнут проблемы, мы должны вызвать стюардессу и решить этот вопрос. Он отказался это сделать и продолжал спорить со мной еще некоторое время", — добавил мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Раздраженный конфликтом, отец крепче сжал руки, чтобы сын не мог вырваться, но за это "пришлось заплатить".

"Моя не склонная к спорам жена была потрясена, а я был в ярости. Поэтому, чтобы так просто не уступить этому господину, я держал нашего ребенка на коленях лицом к креслу этого господина, и мой сын потом кричал все оставшиеся 90 минут полета", — написал мужчина.

Пользователи форума осудили отца за то, что он "использовал" своего кричащего ребенка против другого пассажира самолета, который жаловался на его воспитание. Люди писали, что мужчина имел полное право просить родителей успокоить ребенка, но были и те кто смог понять отца.

"Конечно, шестичасовой или даже, возможно, часовой перелет будет сущим адом для маленького ребенка, не привыкшего к полетам", — отметил один из пользователей форума.

Ранее Фокус писал, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).

Также ранее сообщалось, что в США вылет самолета был отложен из-за огромного роя пчел. Капитан сообщил пассажирам о ряде проблем, которые мешали уничтожению насекомых. Пчеловоду было запрещено прикасаться к самолету, а эксперты по борьбе с вредителями не могли опрыскивать борт.