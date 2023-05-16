С одобрения ФСБ: в России разрешили силовикам проводить обыски без решения суда

В документе сказано, что подобная норма будет применяться только к тех случаях, "которые не терпят отлагательств". При всех остальных сценариях спецслужбы будут обязаны дождаться решения со стороны судьи.

Федеральная служба безопасности Украины разрешила силовикам проводить обыски без решения суда и понятых. Об этом говорится в проекте приказа, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 15 мая.

Согласно обновленной инструкции у силовиков появилась возможность проводить обыск домов, квартир, транспортных средств и так далее без решения суда. Отдельно там есть пункт о проведении обследования, которое ограничивает право людей на неприкосновенность недвижимости.

Также обыски могут проводить в том случае, если есть информация об угрозе государственной, военной, информационной и экономической безопасности страны, как говорится в приказе. При таком сценарии силовики должны будут взять постановление одного из своих руководителей, а суд уведомить об этом в течении суток.

То есть, в случаях, "которые не терпят отлагательств" можно проводить обыск без специального постановления, которое оформляется некоторое количество времени. В остальных случаях нужно будет судебное решение и наличие признаков совершенного преступления.

У сотрудников ФСБ, как говорится далее в инструкции, будет право изымать подозрительные предметы, документы или материалы. Все это должны будут внести в протокол.

"При этом обнаруженный в квартире или доме предмет, который был изъят из гражданского оборота или находящийся у лиц без специального разрешения, "изымается во всяком случае", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая росСМИ сообщали, что беспилотник атаковал управление ФСБ в Курской области. В результате атаки дрона, как утверждают журналисты, пострадали 5 пограничников РФ — их госпитализировали с осколочными ранениями.