Не погуляла на свадьбе: дочь Лаврова сбежала из Грузии после того, как их забросали яйцами

Участники акции протеста забросали яйцами микроавтобусы с гостями, которые начали приезжать в гостиницу, а также, не подбирая слова, отправляли россиян из Грузии вслед за российским кораблем и называли "оккупантами".

Дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, собиравшаяся погулять на свадьбе брата ее мужа в Кахетии, покинула Грузию после протестов граждан. Свадьбу отменили, а гости разъехались. Об этом проинформировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает Tbilisi Life.

"О сегодняшнем инциденте, я получила сообщение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые собирались гулять свадьбу, уехали, и свадьба сегодня не состоится. Я хочу обратиться к власти, нельзя так играть со своим народом", — сказала она.

Семья Лаврова приехала в Грузию, чтобы отметить "грандиозную свадьбу в Кахетии" брата российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится главе МИД РФ зятем.

Местные СМИ сообщают, что праздник планировали провести в гостиничном комплексе Kvareli Lake Resort, который на 2 дня закрыли для местных посетителей. В отель сошлись протестующие из Кахетии и Тбилиси. Участники акции протеста забросали яйцами микроавтобусы с гостями, которые начали приезжать в гостиницу, а также, не подбирая слова, отправляли россиян из Грузии вслед за российским кораблем и называли "оккупантами". Нескольких "метателей яиц" задержали правоохранители.

Возле гостиницы находился экс-член партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Он рассказал журналистам, что администрация гостиницы подтвердила ему, что в комплексе находятся члены семьи Лаврова, в частности его дочь.

Администрация гостиницы в свою очередь разместила на сайте пост с отрицанием, что у них находится дочь Лаврова.

"Заявляем, что прибытие дочери Лаврова в Kvareli Lake Resort не соответствует действительности, у нас не зафиксировано и раньше не фиксировался путешественник с фамилией Лавров", – говорится в посте.

Журналист грузинского издания Mtavari Arkhi позвонил по телефону в Kvareli Lake Resort, назвавшись курьером цветочного магазина, и сказал, что, мол, по имени Екатерины Лавровой заказан букет. Он спросил, на месте ли гостя. Представитель гостиницы, как утверждает издание, подтвердил, что букет можно отправить.

Напомним, что правоохранители утром 20 мая в значительном количестве собрались возле гостиницы "Кварели Тби" в Кахетии, где должен пройти митинг. Протестующие, включая представителей оппозиционных партий, общественных активистов из Кахетии и Тбилиси, постепенно собираются на месте проведения акции

11 мая стал президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Между странами также возобновят авиаперевозки. Грузины вышли на протесты. Евросоюз призвал Грузию не пускать самолеты РФ на свою территорию.