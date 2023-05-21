Верните треть территорий и $750 млрд: в Госдуме РФ напомнили Польше о "долгах"

По мнению спикера парламента Вячеслава Володина, СССР тратил миллиарды на послевоенное восстановление Польши, а сейчас страна "обязана существованием" РФ. Поляки "поступают с Москвой подло", убежден он.

Польша якобы предала историческую память и должна России за то, что Советский Союз освободил ее от фашистов. Об этом написал в Telegram 21 мая спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Российский чиновник отметил, что только "благодаря РФ" треть территории Польши с районами, где находится развитая инфраструктура, предприятия и обильные ресурсы, вошли в ее состав после Второй мировой войны.

"Советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов (построено свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта)", — продолжил спикер парламента.

По логике Володина, потраченные миллиарды надо вернуть России. Польша существует как государство только благодаря РФ, указал он.

Как сообщил спикер, поляки "поступают подло", потому что сносят памятники советскому солдату-освободителю, закрывают русские школы и "воруют собственность РФ".

"Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", — добавил он.

Володин считает нужным ввести так называемые санкции — запретить проезд польских фур по России. По его подсчетам, Варшава потеряет от этого около 8,5 млрд евро и пострадают около 2 тысяч транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей,

Данный вопрос депутаты рассмотрят на совете Думы в понедельник, 22 мая, резюмировал он.

Напомним, что на Западе увидели ослабление влияния России в Балтийском регионе. Доказательством служит то, что Польша и Литва рассуждают над изменением названий Калининградской области и Калининграда.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 18 мая заявил об оперативном вооружении войск его страны из-за полномасштабной войны в Украине. Современную военную технику поляки покупают в Южной Корее и США.