Бросили черный уголь: экоактивисты в Риме испортили бассейн на 300 тысяч литров воды (фото)

Фонтан Треви активистов из организации Ultima Generazione засыпали черным углем в знак протеста против политики правительства по поводу неготовности к изменению климата, когда произошло наводнение на севере Италии.

В Риме климатические активисты сбросили уголь в фонтан Треви, что превратило голубую воду в черный цвет. Об этом 22 мая информирует CNN.

Группа активистов по организации Ultima Generazione ("Последнее поколение") зашли в фонтан XVIII века с баннером. На нем была надпись: "Не платим за кампании с ископаемыми, учитывая происходящее в Эмилии-Романьи". Они намекнули на недавнее наводнение на севере Италии, которое некоторые эксперты связывают с климатическим кризисом.

Группы экологов критикуют итальянское правительство за неготовность к изменению климата, когда произошло наводнение на севере Италии. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 14 человек и более 36 тысяч итальянцев остались без жилья.

Все активисты были арестованы, им предъявлены обвинения в вандализме. Луиза Реджименти, представительница местных властей в регионе в Лацио, который включает Рим, осудила этот поступок. В письменном заявлении она назвала такие действия "черным показательным актом эковандалов, ударившим по общеизвестному в мире символу Рима".

Мэр Рима Роберто Гуалтьери отреагировал в Twitter на этот случай. Он пояснил, что воду из фонтана, имеющего объем в 300 тысяч литров, теперь придется слить. Окрашенную воду заменят новой. По его словам, ситуация могла быть хуже, если бы не вмешательство полиции.

"Теперь нужно вмешательство, которое привлечет государственные ресурсы и приведет к потере 300 000 литров воды", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 мая активисты в Праге вывесили огромные плакаты с требованием исключить РФ из ООН. На баннерах можно увидеть огромный QR-код, ведущий на сайт с петициями. Автор отметил, что мир имеет уникальный исторический шанс, который положит конец одному из величайших политических обманов. Соответствующие баннеры появились в самых популярных туристических местах города, а именно: на башне у Карлова моста, у памятника политическому деятелю Томашу Масарику и на костеле пресвятого Сальватора.