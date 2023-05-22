По данным росСМИ, воздушные шары представляют определенные негативные аспекты, такие как загрязнение природы, потенциальные травмы и угрозу животному миру.

Правительственный комитет по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга принял рекомендацию отказаться от запуска воздушных шариков в городе, указывая на их потенциальный негативный вклад в экологическую ситуацию. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА "Новости".

По сообщению росСМИ, воздушные шары представляют определенные негативные аспекты, такие как загрязнение природы, потенциальные травмы и угрозу животному миру. В связи с этим, российские чиновники предлагают альтернативу в виде проведения шоу с мыльными пузырями, которые предположительно будут более безопасными и экологически дружелюбными.

Чиновники хотят, чтобы запрет на запуск воздушных шариков касался, в частности школ, где проводится праздник последнего звонка, рекомендации касаются также выпускников.

Напомним, 3 мая в Москве ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов без специального разрешения. Нарушения запрета грозит уголовной ответственностью. Подобные ограничения позже распространились примерно на 40 российских регионов.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Алексей Журавлев в ответ на "атаку дронов" на Кремль предложил сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты важных объектов инфраструктуры.