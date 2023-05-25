"Звонок" сверху: пропагандиста Долгова уволили за интервью с Пригожиным о детях Шойгу

Евгений Пригожин ругал Ксению Шойгу за постоянные отдыхи в ОАЭ, а ее мужа Алексея Столярова — за "крепкую голубизну". Пострадал за это интервьюер Константин Долгов, который до сих пор говорит о существовании свободы слова в России.

Российского пропагандиста Константина Долгова уволили за интервью с главой российской ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в стрим-шоу "Телега Онлайн". Старший продюсер проекта сказал, что больше не нуждается в его услугах.

"Прямым текстом сказали: я уволен из-за интервью с Пригожиным. Весь вчерашний день я пытался выяснить, что это за странная ситуация такая. Но руководители проекта на мои звонки и сообщения упорно не желали отвечать. Проект курируется и финансируется небезызвестным Институтом развития интернета (ИРИ)", — указал ведущий.

Вечером 24 мая Долгов просил директора ИРИ Алексея Гореславского объяснить, что происходит.

"Алексей Сергеевич посоветовал мне обратиться к продюсерам проекта и выразил надежду, что это было "ситуативным решением"… Рядовые продюсеры проекта признались, что решение об увольнении приняли после звонков сверху", — заметил пропагандист.

По его убеждению, Пригожин готов отвечать на неудобные вопросы.

"Таинственные "звонящие" почему-то обиделись на какие-то заявления Пригожина, прозвучавшие в его ответах. Но Евгению Викторовичу они, по всей видимости, ничего сделать не могут. Поэтому решили отыграться на интервьюере", — продолжил он.

Несмотря на увольнение, Долгов говорит, что в России благодаря президенту существует свобода слова.

"Не думаю, что Владимир Владимирович обрадуется, узнав, что ведущего "Телеги онлайн" уволили за интервью с триумфатором "Артемовска" (Бахмута) и героем РФ. Я голосовал за президента и уверен, что он принципиальный противник любого беспредела", — заключил Долгов.

Напомним, что Пригожин в интервью 24 мая критиковал поведение Ксении Шойгу, дочери главы Минобороны РФ, которая постоянно отдыхает в ОАЭ. А ее муж Алексей Столяров, по словам Пригожина, является у***ком, от которого "сквозит крепкой голубизной".

Поведение Ксении Шойгу не нравилось и бывшему главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Девушку он называл идиоткой, а ее отца — козлом.