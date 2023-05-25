Хитрая схема: в США чиновница украла $1,6 млн из "детских" средств и проиграла их в казино

Шонтелл Приджон работала специалистом по планированию социальных услуг. В период с 2015 по 2022 год женщина получала деньги через подставные организации по уходу и опеке за детьми.

В США Шаунтелл Приджон, которая работала в Департаменте по делам детей и семейных служб (DCFS) штата Иллинойс обвиняется в краже по меньшей мере 1,6 миллиона долларов из средств, предназначенных для оказания услуг по присмотру за детьми, и трате этих денег в казино. Об этом пишет ABC News.

Американка была обвинена в мошенничестве в федеральной жалобе, которая была подана ранее в этом месяце, но была оглашена только на этой неделе после того, как женщина была взята под стражу.

Согласно жалобе, Приджон работала специалистом по планированию социальных услуг в DCFS с 2015 года до тех пор, пока мошенничество не было раскрыто прошлым летом. Она отвечала за назначение воспитателей для детей, переданных на попечение DCFS.

Издание отмечает, что с 2016 года не менее 15 подставных организаций по уходу и опеке за детьми перечислили не менее 1,6 миллиона долларов на частный банковский счет, контролируемый Приджон и ее супругом.

Департаменте по делам детей и семейных служб (DCFS) штата Иллинойс Фото: Yahoo.News

Документы показывают, что работница DCFS часто использовала деньги с этого счета для "расходов, связанных с азартными играми" в местном казино, в основном на игровые автоматы, говорится в жалобе. Согласно записям, Приджон потратила в казино 3,7 миллиона долларов с января 2015 года по ноябрь 2022 года и выиграл 1,7 миллиона долларов, потеряв при этом 2,2 миллиона долларов.

Схема была раскрыта в августе прошлого года, когда один из руководителей узнал, что чиновница утвердила поставщика услуг по уходу за детьми, которому в течение нескольких лет было выплачено около $280 000, хотя услуги по уходу за детьми не оказывались, говорится в жалобе.

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