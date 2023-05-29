"Кремль не может добраться до нас на танках": в Молдове начнут бороться с пропагандой РФ

Москва, как отметила президент Майя Санду, вкладывает огромные деньги в то, чтобы транслировать ложь по телевидению и интернету. Это является самым опасным оружием для народа Молдовы.

В Молдове планируют открыть центр по противодействию дезинформации и российской пропаганды. Об этом заявила президент Майя Санду, передает NewsMaker 29 мая.

По ее словам, этот центр будет заниматься координированием и внедрением политики государства в области информационной безопасности. Кроме того, в Кишиневе займутся обеспечением стратегической коммуникации, чтобы в будущем обеспечить борьбу с дезинформацией.

"Ежедневно Кремль и преступные группировки проводят гибридные атаки, используя оружие пропаганды, чтобы посеять ненависть в Молдове, ослабить наше доверие друг к другу и к нашему государству. Поскольку Кремль не может добраться до нас на танках, он спонсирует распространение лжи в СМИ и социальных сетях, вкладывая огромные суммы денег, финансирует преступные группировки грязными деньгами. Ложь, транслируемая по телевидению и в интернете, стала самым опасным оружием", — говорится в сообщении.

Майя Санду также отметила, что выступит с этой инициативой перед парламентом Основные задачи ведомства будут выглядеть следующим образом:

передача достоверной информации для шировой общественности;

обеспечение непрерывного диалога с людьми;

сотрудничество со всеми органами страны для продвижения национальных интересов;

увеличение устойчивости перед лицом дезинформации.

"Во-вторых, этот центр будет выявлять, оценивать и бороться с дезинформацией, чтобы устранять риски гибридных и информационных угроз безопасности нашей страны", — говорится в сообщении.

30 мая текст законопроекта появится на сайте администрации президента, а к концу следующего месяца проект будет передан в парламент для подтверждения.

"Мы не должны позволить им разделить нас и ослабить нашу страну. Это зависит от нас, от всего общества", — подытожила Майя Санду.

Напомним, 23 мая Майя Санду подтвердила, что Молдова готова арестовать Владимира Путина. Было отмечено, что ее страна подписала соглашение об уголовном суде, поэтому Молдова будет готова к аресту лидера Кремля.