"Из-за отключений в Украине": в разных городах Молдовы пропал свет, — СМИ

Отключилась высоковольтная линия Бельцы — Днестровская ТЭЦ из-за отключения в Винницкой области.

В городах по всей территории Молдовы сообщают об аварийном отключение электроэнергии на фоне массовых отключений света в Украине. Об этом сообщает NewsMaker.

В Министерстве энергетики Молдовы сообщили, что утром 30 мая произошло аварийное отключение в результате проведения работ на линии высокого напряжения Исакча — Вулканешты. Линию намерены восстановить к концу дня.

Кроме того, была отключена высоковольтная линия Бельцы — Днестровская ТЭЦ из-за отключения линии в Винницкой области. Она вышла из строя, оставив без электричества центр и юг страны. Теперь распределительные компании должны переподключить потребителей к линиям среднего и низкого напряжения.

На данный момент специалисты работают над восстановлением системы. Сообщают, что это может занять до двух часов.

Напомним, что в ночь на 30 мая в Киеве силы ПВО сбили более 20 вражеских беспилотников. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах столицы. Атака российских беспилотников на Киев в ночь на 30 мая стала уже 17-й по счету с начала месяца.

К слову, в мае 2023 года стартовала масштабная ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме уже наблюдается дефицит мощности.