Готовили на домашнем пиве: 13 членов семьи умерли, попробовав ядовитую кашу

Члены семьи употребили отравленную кашу, приготовленную из муки проса махангу с добавлением высушенного и истолченного осадка брожения из домашнего пива. Среди погибших было 4 мальчика и 5 девочек.

В Намибии 13 человек из одной семьи умерли после того, как получили тяжелое пищевое отравление. По предварительной информации, по меньшей мере девять из них были детьми. Об этом пишет The Metro.

Все пострадавшие были членами одной семьи. Власти считают, что каша, которую они ели, стала отравленной после того, как ее смешали с перебродившим веществом, оставшимся после приготовления домашнего алкогольного напитка. Предполагается, что по меньшей мере 20 членов семьи употребили отравленную кашу.

Четыре мальчика в возрасте 2, 9, 13 и 14 лет умерли в больнице, три шестилетние девочки и еще две девочки трех и 12 лет также скончались.

По данным Намибийской вещательной корпорации, возраст взрослых жертв достигал 33 лет.

Министерство здравоохранения Намибии подтвердило, что инцидент произошел в субботу в регионе Каванго Ист на крайнем северо-востоке африканской страны.

Издание отмечает, что восемь человек остаются в больнице, причем пятеро из них в критическом состоянии.

"Сообщается, что члены семьи употребили ядовитую/отравленную кашу, приготовленную из муки проса махангу с добавлением высушенного и истолченного осадка брожения из домашнего напитка/пива, известного на местном языке как мундевере", — заявил представитель министерства здравоохранения страны.

Ранее Фокус писал, что 14 летний мальчик сбежал от жуткого клоуна-убийцы. Джон Уэйн Гейси заманивал жертв к себе домой, надевал на них наручники, обычно под предлогом демонстрации фокуса, а затем совершал свои ужасные нападения.

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.