В Грузии умерла женщина, которая называла себя матерью Владимира Путина (фото)

По словам грузинских журналистов, Вера Путина родилась в 1926-м году на территории современной России. Она рассказывала, что родила сына от женатого мужчина, а потому уехала в Грузию.

В Грузии в возрасте 97 лет умерла женщина, которая утверждала, что является матерью президента РФ Владимира Путина. Так, Вера Путина была похоронена в деревне Метеху, где долгое время прожила вместе с супругом. Об этом сообщил телеканал Mtavari.

Как сообщает NEWSGEORGIA, что Вера Путина родилась в 1926-м году на территории современной России, в Пермской области. Она заявила, что училась в техникуме и встречалась с уже женатым мужчиной, но не знала о его семейном положении.

В материале сказано, что она вернулась к своим родителям в Терехино, где и родила Владимира Путина в 1950-м году. Затем Вера вышла замуж за грузина и вместе с сыном переехала в Метеху, Грузия. Отчим плохо относился к Вове, а потому она решила отправить сына к своим родителям.

Вера Путина заявляла, что сразу узнала своего сына, когда увидела президента РФ по телевидению. По ее словам, глава Кремля якобы сам отказался от своей матери и просил не говорить о своем местонахождении.

Вера Путина Фото: NEWSGEORGIA

"Журналисты, сторонники этой версии, указывали, что о детстве Путина реальной информации очень мало", — говорится в сообщении.

Сообщается, что жители села Метехи любят обсуждать эту историю. Они говорят, что к женщине какое-то время была приставлена охрана, и якобы у нее даже брали анализ ДНК.

Вера Путина с сыном Фото: NEWSGEORGIA

Отметим, что в 2003 году документальный фильм "Мать Путина" сняла голландский режиссер Инеке Смитс.

Напомним, что согласно официальной биографии русского диктатора, он родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, его отец – Владимир Спиридонович Путин (1911-1999), мать – Путина (Шеломова) Мария Ивановна (1911 – 1998).

Напомним, что российские СМИ сообщили, что Путин едва не попал под атаку БПЛА в своей резиденции в Подмосковье. По данным близких к Кремлю лиц, в день обстрела Владимир Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Журналисты полагают, что он мог находиться в "Ново-Огарево".

30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву. Как сообщали российские пропагандисты, в столичной квартире на 25-м этаже раздался взрыв.